Self test -Τζανάκης στο “Καλημέρα Ελλάδα” : το διαβατήριό μας για άνοιγμα δραστηριοτήτων

Ο καθηγητής απαντά στον Γιώργο Παπαδάκη για τα ασυμπτωματικά κρούσματα, τα self tests και τα εμβόλια.

«Η διασπορά των 600 ασυμπτωματικών κρουσμάτων στην κοινωνία θα μπορούσε να είναι 8.000 με 12.000 κρούσματα» εξήγησε ο Νικόλαος Τζανάκης μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαγνώστηκαν χάρη στα self tests που έκαναν πριν από την έναρξη των σχολείων.

Όπως είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, στον Γιώργο Παπαδάκη, «βεβαίως είναι θετικό το μέτρο των self test»,ωστόσο, τόνισε ότι, «είναι βοηθητική στρατηγική στα υπόλοιπα μέτρα».

Χαρακτήρισε δε «πολύτιμο» το μέτρο, κυρίως αν στοχεύει σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες .

«Μπορεί να είναι το διαβατήριό μας να ξεκινήσουμε δραστηριότητες», εκτίμησε, τονίζοντας ότι, «πρέπει όμως να προσέχουμε».

Αναφορικά με την άρνηση πολιτών που μπορούν αλλά δεν εμβολιάζονται, έκανε λόγο για «σύγχυση και παραπληροφόρηση προς τους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι, «είναι σίγουρο ότι όσοι εμβολιάζονται θα είναι καλύτερα στη ζωή τους».

Κληθείς να σχολιάσει το θάνατο γυναίκας πέντε μέρες μετά τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca, είπε ότι, «μετά τον εμβολιασμό θα μας συμβούν τροχαία, θα κερδίσουμε το λαχείο, δεν θα φταίει για όλα το εμβόλιο» και ξεκαθάρισε ότι, «τα εμβόλια για τον κορονοϊό είναι από τα ασφαλέστερα εμβόλια που έχουμε».

«Αν αποφασίσω να μην εμβολιαστώ, θα κινδυνεύσω εγώ, κι αν όχι εγώ ο παππούς μου», είπε, χαρακτηρίζοντας «εγκληματικές παλινωδίες» την άρνηση του εμβολιασμού.

