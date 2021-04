Υγεία - Περιβάλλον

Αναγνωστόπουλος για εμβόλια στον ΑΝΤ1: υψηλά τα ποσοστά αποδοχής του εμβολιασμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για τα self test και το πώς θα προτεραιοποιηθούν οι επόμενες κατηγορίες εργαζομένων που θα κληθούν να το λάβουν

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», διαβεβαίωσε πως τις επόμενες ημέρες οπότε θα κληθούν να παραλάβουν τα self test κι άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα όσοι εργάζονται στο λιανεμπόριο και τα ΜΜΜ, το σύστημα θα είναι έτοιμο για την προτεραιοποίηση τους.

Όπως είπε, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως έγινε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και κάθε ομάδα πληθυσμού θα μπορεί να πάρει το self test που δικαιούται μέσω της πλατφόρμας, μόνο με την προσκόμιση του ΑΜΚΑ.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό και το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί κάποιοι πολίτες να ματαιώνουν το ραντεβού τους για να αλλάξουν εμβόλιο, είπε ότι σε γενικές γραμμές τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ υψηλά και υπάρχει αποδοχή από τους πολίτες.

Σύστησε δε στους πολίτες να μη χάνουν τη σειρά τους αφού επιλεγούν γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση τους.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος επεσήμανε ότι μέσα στον Απρίλιο θα πάρουν σειρά περίπου 800.000 πολίτες με υποκείμενα νοσήματα, καθώς και όσοι ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 55-59 και 50-54, οι οποίοι αθροιστικά υπερβαίνουν το 1,5 εκ.

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Στο “Καλημέρα Ελλάδα” η γυναίκα που βρήκε διαρρήκτη να κοιμάται στο σπίτι της

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε