Κοινωνία

Μαρία Αλεξάνδρου: Καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος της από τρεις άνδρες

Σοκάρουν τα όσα καταγγέλλει η νεαρή. Οι έρευνες των Αρχών και η καταγγελία που είχε κάνει πριν ο πατέρας της.

Τη σε βάρος της ασέλγεια από τρεις άνδρες καταγγέλλει η 29χρονη Μαρία Αλεξάνδρου, από τη Θεσσαλονίκη.

Η πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών κατήγγειλε στο τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το πρωί της Κυριακής ότι, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου τέσσερα άτομα του περιβάλλοντός της, την επιβίβασαν σε ένα όχημα, με τη χρήση σωματικής βίας και την οδήγησαν σε αγροτική περιοχή.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ασέλγησαν σε βάρος της.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την καταγγελία της 29χρονης και τον εντοπισμό των δραστών.

Της καταγγελίας της είχε προηγηθεί δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία από τον πατέρα της κοπέλας.

Η Μαριία Αλεξάνδρου πριν από ένα μήνα είχε καταγγείλλει τον ξυλοδαρμό της από συμμορία γυναικών.

