“Η Φάρμα”: Οι 4 δημοφιλέστεροι παίκτες και η κρεβατομουρμούρα του Τζώρτζογλου (βίντεο)

Οι πρώτες αντιδράσεις στην ανακοίνωση από τον Σάκη Τανιμανίδη και ένα αποκλειστικό απόσπασμα που βγάζει πολύ γέλιο.

Εκπλήξεις είχε η αποκάλυψη των 4 δημοφιλέστερων παικτών στη “Φάρμα”. Ο Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε στους παίκτες πως το τηλεοπτικό κοινό έδωσε τις περισσότερες ψήφους (εκτός σειράς) στους: Μαρία Μιχαλοπούλου, Στράτος Τζώρτζογλου, Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης), Μιχάλης Ιατρόπουλος.

«Συγκινούμαι, μου δείχνανε την αγάπη τους και πριν. Αλλά αυτό είναι μία ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη. Κι εγώ φροντίζω πάντα να την ανταποδίδω», δήλωσε η Μαρία Μιχαλοπούλου.

«Νιώθω ευτυχία. Μπορεί να είναι το όνομα της μάνας μου, αλλά νιώθω ευτυχία», ήταν η αντίδραση του Στράτου Τζώρτζογλου.

«Με αυτό που μου είπες, εγώ κέρδισα το έπαθλο. Και στον τελικό να μην πάω, είμαι καλυμμένος», τόνισε ο “Ντούπης”.

«Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί το γεγονός. Εύχομαι να χαίρονται ό,τι αγαπάνε, να έχουν υγεία. Και πάμε παραπάνω! Παρακάτω ποτέ!», σχολίασε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, στο άκουσμα του ονόματός του.

Η κρεβατομουρμούρα του Τζώρτζογλου στον Πάτρα

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μας δίνει να καταλάβουμε τι σημαίνει… κρεβατομουρμούρα, στο αποκλειστικό απόσπασμα που μετέδωσε το “Πρωινό”

Αφορμή ήταν μία… ομελέτα, την οποία του έφαγε κάποιος και άρχισε μία εφ όλης της ύλης μουρμούρα στον Θανάση Πάτρα, ο οποίος τον άκουγε κουκουλωμένος στο κρεβάτι.

«Μου είπε “Αρχηγέ, να σου πω δύο κουβέντες” και μιλήσαμε μία ώρα», λέει στην κάμερα ο Πάτρας για το περιστατικό.

