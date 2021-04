Life

Σία και NASA τιμούν την αποστολή Perseverance στον Άρη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο βιντεοκλίπ για το "Floating Through Space", την πλέον πρόσφατη συνεργασία της με τον David Guetta, έδωσε στη δημοσιότητα η Σία.

Νέο βιντεοκλίπ για το «Floating Through Space», την πλέον πρόσφατη συνεργασία της με τον David Guetta, έδωσε στη δημοσιότητα η Σία. Το κλιπ έγινε σε συνεργασία με τη NASA προς τιμήν της δοκιμαστικής πτήσης του ρομποτικού ελικοπτέρου Ingenuity στον πλανήτη Άρη.

Το Ingenuity Mars Helicopter είναι αναπόσπαστο τμήμα της αποστολής Perseverance. Η πτήση του ρομποτικού ελικοπτέρου ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Απριλίου, ωστόσο αναβλήθηκε για τις 14 του μηνός καθώς το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν ήταν ικανοποιητικό.

Στο νέο βιντεοκλίπ για το «Floating Through Space», το τραγούδι συνδυάζεται με πλάνα μηχανικών της NASA να κατασκευάζουν και να δοκιμάζουν το Ingenuity αλλά και να εργάζονται και σε άλλες πλευρές της αποστολής Perseverance. Επιπλέον στοιχεία για τις δοκιμές δίνονται με κλασικές φυσαλίδες διαλόγου σαν αυτές που απαντώνται σε κόμικς.

Το τραγούδι «Floating Through Space» εμφανίζεται στο σάουντρακ της αμφιλεγόμενης ταινίας «Music» της Σία. Οι κριτικές για την ταινία δεν ήταν επαινετικές και ασκήθηκε κριτική για την επιλογή της ηθοποιού Maddie Ziegler στον ρόλο μιας μη-λεκτικής αυτιστικής γυναίκας καθώς και για το πώς απεικονίζει τον αυτισμό. «Άκουσα τα λάθος άτομα και αυτό είναι δική μου ευθύνη, σαφώς η έρευνά μου δεν ήταν επαρκώς λεπτομερής, επαρκώς ευρεία» απολογήθηκε, όπως σημειώνει το περιοδικό Rolling Stone, η Σία.

Ειδήσεις σήμερα:

“YFSF - All Star”: Ο νικητής και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις (βίντεο)

Self test: που είναι υποχρεωτικά από σήμερα

Τέξας: πρώην βοηθός σερίφη ύποπτος για το “λουτρό αίματος”