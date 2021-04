Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson&Johnson – Σκουτέλης: αυτονόητη η αναστολή των εμβολιασμών

Σύμφωνα με το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, «στατιστικά είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες κάποιας σοβαρής βλάβης».

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λογικά αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Johnson&Johnson, μέχρι να υπάρχει επίσημη ενημέρωση, δήλωσε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Θεωρήσαμε ότι είναι το “καλό” εμβόλιο γιατί βόλευε καθώς είναι μόνο μια δόση και οι συνθήκες φύλαξης είναι καλύτερες από πλευράς πρακτικότητας, πρόσθεσε ο κ. Σκουτέλης ξεκαθαρίζοντας ‘όμως ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά εμβόλια.

“Δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος γιατί εντοπίστηκε έγκαιρα και θα δούμε ποια είναι η έκταση των παρενεργειών” τόνισε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», επισημαίνοντας ότι αν όντως είναι έτσι όπως τα λένε, στατιστικά είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες κάποιας σοβαρής βλάβης.

Αυτονόητο ότι θα ανασταλούν οι εμβολιασμοί μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, επανέλαβε ο ίδιος. “Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία καθώς όλα τα εμβόλια βασίζονται στον ίδιο μηχανισμό δράσης και αναμένουμε τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες”.

