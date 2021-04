Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: σήμερα έρχονται οι πρώτες δόσεις στη χώρα μας

Γιατί η εταιρεία θα καθυστερήσει τις παραδόσεις στην ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της. Πόσες δόσεις εμβολίων περιμένουμε από τις υπόλοιπες εταιρείες.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία παραλαβής των εμβολίων κατά της covid-19 και ο εμβολιασμός των πολιτών, με το σταδιακό άνοιγμα επιπλέον ομάδων, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σήμερα η χώρα μας παραλαμβάνει τις πρώτες 33.600 δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson και η Ελλάδα αναμένει από την Johnson & Johnson μέχρι τον Ιούνιο, 1,3 εκατ. δόσεις εμβολίων.

Η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει ότι σκόπευε να παραδώσει στην ΕΕ 55 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της, όπως προβλέπει η σύμβασή της, μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο ανακοίνωσε χθες ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις των εμβολίων της για την Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζει, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας, τις περιπτώσεις πολύ σπάνιων θρομβοεμβολών σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί.

Στο μεταξύ οι άλλες παρασκευάστριες εταιρίες εμβολίων συνεχίζουν τις παραδόσεις. Από την εταιρία Pfizer και σύμφωνα με το πλάνο παραδόσεων που έχει αποστείλει αναμένουμε για τον Μάιο 1.550.000 δόσεις και το μήνα Ιούνιο 1.700.000 δόσεις.

Από την εταιρεία AstraZeneca αναμένουμε περίπου 450.000 δόσεις για κάθε έναν από τους υπόλοιπους 3 μήνες, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ η Moderna έχει διαβεβαιώσει για αποστολή μέχρι στιγμής 100.000 δόσεων, παρόλο που αναμένουμε περισσότερες παραλαβές από την εταιρεία αυτή.

