Πολιτισμός

Ο Γιώργος Κατσαρός στο “Ενώπιος Ενωπίω” το Σάββατο

Το "Ενώπιος Ενωπίω" θα προβάλλεται σε νέα ημέρα και ώρα, πάντοτε όμως με το ξεχωριστό στίγμα και την σφραγίδα του Νίκου Χατζηνικολάου.

Το Σάββατο 17 Απριλίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Κατσαρό.

Ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του σαξόφωνου και συνθέτης εξομολογείται ποιος ανακάλυψε το ταλέντο του και θυμάται κορυφαίες στιγμές από τις συνεργασίες του με τους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού.

Επίσης, αφηγείται ξεχωριστά στιγμιότυπα από την καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ποιο είναι το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας του «Ο Γιώργος είναι πονηρός»;

«Ενώπιος Ενωπίω» με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου.

