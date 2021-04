Τεχνολογία - Επιστήμη

Στο gov.gr οκτώ πιστοποιητικά από το ΚΕΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα οκτώ πιστοποιητικά που έως τώρα ήταν διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ, πλέον μπορούν να παραληφθούν ψηφιακά.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Πειραιά επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς με αφορμή την νέα διαδικασία ψηφιακής έκδοσης, μέσω του gov.gr, οκτώ πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας. Τον Υφυπουργό υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου των ΚΕΠ γίνεται πλέον πράξη με την, για πρώτη φορά, επιτόπου ψηφιακή αίτηση και παραλαβή των εξής πιστοποιητικών:

1) Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)

4) Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)

5) Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)

6) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)

7) Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

8) Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

Μέχρι τώρα ο πολίτης έπρεπε να επισκεφτεί τα ΚΕΠ δύο φορές – μία για να υποβάλει την αίτηση και μία για να παραλάβει το πιστοποιητικό. Αντίστοιχα, τα ΚΕΠ αναλάμβαναν την αποστολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (Δήμο ή ληξιαρχείο), την παραλαβή του πιστοποιητικού και την εκ νέου επικύρωσή του. Πλέον ο υπάλληλος των ΚΕΠ θα μπορεί να εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά ψηφιακά, μέσω του gov.gr και να τα παραδίδει επιτόπου στον πολίτη. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

Τα οφέλη θα είναι σημαντικά τόσο για τον πολίτη, ο οποίος θα επισκέπτεται μία μόνο φορά τα ΚΕΠ χωρίς να χρειάζεται να περιμένει μερικές ημέρες για να παραλάβει το πιστοποιητικό του, όσο και τη Διοίκηση, καθώς απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος. Συγκεκριμένα, η απλούστευση της διαδικασίας και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες από τη δράση αυτή αποτιμάται στο 50% της μείωσης της επισκεψιμότητας στα γκισέ καθώς πριν απαιτούνταν δύο επισκέψεις για κάθε πιστοποιητικό, ενώ τώρα θα αρκεί μία. Μάλιστα, τα ανωτέρω πιστοποιητικά αποτελούν τον συχνότερο λόγο επίσκεψης πολιτών στα ΚΕΠ αφού για το 2019 είχαν εκδοθεί συνολικά 3.190.790 πιστοποιητικά. Ακόμα και μετά την καθιέρωση του gov.gr το 2020, οπότε και επήλθε μείωση της τάξης του 30%, τα ΚΕΠ κλήθηκαν να εκδώσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά 2.130.821 φορές.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΚΕΠ σε μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος, είτε για διαδικασίες που δεν διεκπεραιώνονται μέσω του gov.gr, είτε για τους πολίτες που δεν έχουν τις ψηφιακές δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα-τομή για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σήμερα, τα ΚΕΠ διασυνδέονται με το Μητρώο Πολιτών, δίνοντας τη δυνατότητα στον Πολίτη να υποβάλλει ψηφιακά αιτήσεις για οκτώ σημαντικά πιστοποιητικά δημοτικής και αστικής κατάστασης και παράλληλα να τα παραλαμβάνει, σε μηδενικό χρόνο. Η υφιστάμενη, χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους πολίτες δύο επισκέψεις στα ΚΕΠ, σταματά. Πλέον, η παραλαβή πραγματοποιείται την ίδια στιγμή με την αίτηση. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ συνεχίζεται, με μοναδικό στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, για τη σημερινή του φιλοξενία και να τον συγχαρώ για την υποδειγματική λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης από πλευράς του δήλωσε: «Υποδεχθήκαμε σήμερα τον Υφυπουργό κ. Γεωργαντά στο κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου Πειραιά, ένα πρότυπο ΚΕΠ υψηλών προδιαγραφών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν κυβερνητικά στελέχη επισκέπτονται τον Δήμο μας για να δουν τις δομές και τις υπηρεσίες μας. Τα ΚΕΠ του Δήμου Πειραιά, έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή σύγχρονης εξυπηρέτησης των πολιτών, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, που επιταχύνθηκε εξαιτίας της πανδημίας και των νέων δυνατοτήτων που μας παρέχει η κεντρική διοίκηση μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον εμφανής και πιστεύω πως η σημερινή κυβέρνηση τα πάει πάρα πολύ καλά σ’ αυτόν τον τομέα. Με την περαιτέρω διασύνδεση των ΚΕΠ με τις υπηρεσίες του κράτους, όλο και λιγότεροι πολίτες θα χρειάζεται να επισκέπτονται με φυσική παρουσία τα ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται αμεσότερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας: δύσκολο να επιτρέπονται οι μετακινήσεις για τους τουρίστες και όχι για τους Έλληνες

Φοιτητές απέκλεισαν την πρόσβαση στο ΑΠΘ (εικόνες)