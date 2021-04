Κόσμος

Μπέρνι Μάντοφ: Πέθανε ο “εγκέφαλος” της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία της Γουόλ Στρίτ

Έφυγε από τη ζωήο άνθρωπος που έστησε τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη στην ιστορία των ΗΠΑ προκαλώντας ζημιές 65 δις δολαρίων στους πελάτες.

Ο Μπέρνι Μάντοφ, αυτουργός της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης στην ιστορία, ύψους πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, στο σωφρονιστικό ίδρυμα της Βόρειας Καρολίνας όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 150 ετών, έγινε γνωστό από τις σωφρονιστικές αρχές.

Η απάτη με τη μορφή πυραμίδας— «σύστημα Πόνζι», που διέπραξε ο Μάντοφ, ο οποίος για δεκαετίες εμφανιζόταν ως μια επιτυχημένη και άξια εμπιστοσύνης επιφανής προσωπικότητα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. Στο πλαίσιο αυτής, ο Μάντοφ αντλούσε χρήματα από τις καταθέσεις των νέων πελατών του για να ανταμείβει ή να αποζημιώνει τους παλαιότερους επενδυτές του.

Μια εκπρόσωπος Τύπου της φυλακής του Μπάτνερ δήλωσε πως ο θάνατος του Μάντοφ πιστεύεται πως οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Το 2020, ο Μπέρνι Μάντοφ είχε ζητήσει την πρόωρη αποφυλάκισή του για ιατρικούς λόγους, ένα αίτημα που απορρίφθηκε τον Ιούνιο. Εκείνος ισχυριζόταν πως βρισκόταν στο τελικό στάδιο μιας ασθένειας στα νεφρά και είχε μόλις 18 μήνες ζωής.

Προερχόμενος από μια μεσαίου εισοδήματος εβραϊκή οικογένεια στη συνοικία Κουίνς της Νέας Υόρκης, ο Μπέρναρντ Μάντοφ ίδρυσε μια χρηματιστηριακή εταιρεία, ενώ φοιτούσε ακόμη στο πανεπιστήμιο, στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Ενσάρκωνε τη νέα γενιά χρηματιστών, πιο σύγχρονων, που επωφελούνταν από την ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής.

Έχοντας αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της Γουόλ Στριτ, προσέφερε, πέραν των υπηρεσιών του χρηματιστή (αγορά και πώληση τίτλων για λογαριασμό των πελατών), ένα επενδυτικό όχημα, που έγινε γρήγορα επιτυχία.

Ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός θεσμικών επενδυτών, όπως επίσης εύπορων ιδιωτών, του εμπιστεύτηκαν δισεκατομμύρια δολάρια για να διαχειριστεί, έχοντας γοητευτεί από την υπόσχεση υψηλών και σταθερών αποδόσεων, σε ένα οικονομικό σύμπαν εξ ορισμού απρόβλεπτο.

Τα ποσά που αξίωναν οι επενδυτές, οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, ξεπερνούσαν τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων του Μάντοφ ήταν οι ηθοποιοί Κέβιν Μπέικον, Κίρα Σέντγουικ και Τζον Μάλκοβιτς.

«Ο Μπέρνι, έως τον θάνατό του, ζούσε με τύψεις για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο δικηγόρος του Μάντοφ Μπράντον Σαμπλ σε μια ανακοίνωση.





