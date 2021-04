Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – “Βόμβα” Ιάπωνα: Η ακύρωση παραμένει επιλογή

Κορυφαίος στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εκατό μέρες πριν την έναρξή τους.

Ο Τοσιχίρο Νικάι, ο γενικός γραμματέας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), φέρεται να δήλωσε ότι η ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι μια επιλογή που μπορεί να εξεταστεί αν η κατάσταση όσον αφορά την πανδημία του νέου κορονοϊού επιδεινωθεί πολύ, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ απομένουν πλέον λιγότερες από εκατό ημέρες ως την τελετή έναρξης της διοργάνωσης.

Εάν η αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού σημάνει πως «είναι αδύνατον» να διεξαχθούν οι Αγώνες, «θα πρέπει να εγκαταλείψουμε», φέρεται να είπε το κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης που δεν έχει μεταδοθεί ακόμη, σύμφωνα με το Κιόντο.

Η Ιαπωνία είναι αντιμέτωπη με αυτό που ειδικοί χαρακτηρίζουν το «τέταρτο κύμα» της πανδημίας: χθες Τετάρτη καταγράφηκαν σε εθνική κλίμακα πάνω από 4.300 κρούσματα του SARS-CoV-2. Η νομαρχία Οσάκα, επίκεντρο της κρίσης, σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο: χθες κατέγραψε 1.130 κρούσματα, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Συνολικά, κατά τα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, η Ιαπωνία έχει καταγράψει σχεδόν 9.500 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου περίπου 510.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

Μολαταύτα η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Γιοσιχίντε Σούγκα συνεχίζει τις εντατικές προετοιμασίες για τη διεξαγωγή των Αγώνων με αυστηρά μέτρα προστασίας και κοινωνικής απόστασης και περιορισμούς για τους θεατές.

Τυπικά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που αναβλήθηκαν πέρυσι, αρχίζουν την 23η Ιουλίου.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως πολύ μικρό ποσοστό των Ιαπώνων τάσσεται υπέρ της κανονικής διεξαγωγής της διοργάνωσης εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας. Η φράση «ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων» ήταν ανάμεσα στις δημοφιλέστερες μεταξύ των πολιτών της χώρας που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, με πάνω από 20.000 αναφορές.

Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων δεν απάντησε όταν της ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Ως εδώ, επιμένει πως η διοργάνωση θα διεξαχθεί κανονικά και με ασφάλεια.

(Με επιπλέον πληροφορίες από την αγγλόφωνη υπηρεσία του ιαπωνικού πρακτορείου ειδήσεων Kyodo και τον ιστότοπο του ιαπωνικού υπουργείου Υγείας για την πανδημία.)

