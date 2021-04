Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Οι όψεις του Δία και οι ευκαιρίες (βίντεο)

Για μία σημαντική ημέρα έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής, "Το Πρωινό". Τι προέβλεψε σε πολιτικό επίπεδο.

Η Λίτσα Πατέρα έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, κάνοντας λόγο για μία σημαντική ημέρα.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα ο Ήλιος κάνει μία ωραία όψη με τον Δία, επηρεάζοντας θετικά τα ζώδια, στα οποία θα φέρει μεγάλες ευκαιρίες και τύχη.

Σε πολιτικό επίπεδο, χαρακτήρισε την σημερινή μέρα καλή, σε αντίθεση με την αυριανή.

Όπως είπε η αστρολόγος, αυτός ο μήνας είναι εξαιρετικός για προώθηση σχεδίων και επίλυση προβλημάτων.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για όλα τα ζώδια:

