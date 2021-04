Life

Τζούλια Νόβα στο “Πρωινό”: Γιατί είπα όχι στη “Φάρμα” (βίντεο)

Η Τζούλια Νόβα αποκαλύπτει στο "Πρωινό" γιατί δεν δέχτηκε να μπει στην "Φάρμα"...

Για την πρόταση που δέχτηκε να μπει στο ριάλιτι του ΑΝΤ1, "Η Φάρμα" και γιατί είπε "όχι" αποκάλυψε στο "Πρωινό" η Τζούια Νόβα

«Η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε, αλλά τελευταία στιγμή έκανα λίγο πίσω γιατί κάποια πράγματα θεώρησα ότι δεν θα μου ταιριάζουν καθόλου, πολύ δύσκολα θα μπορούσα να προσαρμοστώ. Για παράδειγμα, δεν θα μου άρεσε σίγουρα με τίποτα να βγω ο υπηρέτης της εβδομάδας», λέει η Τζούλια Νόβα.

Ωστόσο και από το "Survivor" θέλησε νωρίτερα να την εντάξει στις ομάδες του παιχνιδιού. «Μου είχαν πει και για φέτος να πάω στο Survivor. Θα ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν πολύ θετικά, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν καλά τα χρήματα», αναφέρει.

