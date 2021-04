Παράξενα

Έρευνα: Το τραγούδι που σε κάνει να περπατάς περισσότερο

Τα συμπεράσματα των ειδικών σου δίνουν ακόμη έναν σοβαρό λόγο ν' ακούς μουσική, όταν περπατάς.

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως η μουσική προάγει θετικά συναισθήματα. Ένα τραγούδι μπορεί να μας κάνει χαρούμενους, λυπημένους ή να μας παρακινήσει να χορέψουμε, να τρέξουμε, να ανεβούμε λόφους και βουνά. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι από εμάς φοράμε ακουστικά όταν πάμε για τρέξιμο.

Μια συγκεκριμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Psychology of sport and Exercise, είχε όμως πιο εστιασμένη προσέγγιση.

Ο συγγραφείς της μελέτης, ο Marcello Bigliassi, από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνάδελφοί του, έβγαλαν τα συμπεράσματά τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG), παρακολουθώντας την ανταπόκριση του εγκεφάλου των συμμετεχόντων, όταν άκουγαν ένα συγκεκριμένο τραγούδι την ώρα που περπατούσαν. Ποιο όμως ήταν αυτό το τραγούδι; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πώς χωρίστηκαν οι ομάδες των συμμετεχόντων στην έρευνα

Οι επικεφαλής της έρευνας χρησιμοποίησαν το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για να αξιολογήσουν πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος την ώρα που το άτομο ασκείται σε εξωτερικό χώρο α) χωρίς κανένα ακουστικό ερέθισμα, β) ακούγοντας ένα podcast από το TED talk, γ) ακούγοντας μουσική. Η μουσική και το podcast επηρέασε τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της άσκησης, σε σύγκριση με κανένα ακουστικό ερέθισμα. Η μουσική όμως περισσότερο από ότι το podcast.

Δείτε ποιο τραγούδι επέλεξαν οι επιστήμονες και περισσότερα στοιχεία από την έρευνα στο bestofyou.gr...





