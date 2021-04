Κοινωνία

Καιρός – Αρνιακός: Με λασποβροχές το τριήμερο

Ιδιόμορφη κακοκαιρία προβλέπει ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 στην πρωινή πρόγνωση του καιρού στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Τριήμερο με λασποβροχές ξεκινά από σήμερα, σημείωσε ο Τάσος Αρνιακός στην πρωινή του πρόβλεψη του καιρού, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν και θα σημειωθούν λασποβροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί στα βόρεια, έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Στην Κρήτη οι νοτιάδες θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς, την ώρα που στα βόρεια η μέγιστη προβλέπεται στους 16.

Κυριακής και Δευτέρα, η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 19-20 βαθμούς, ενώ οι λασποβροχές θα πλήξουν όλη τη χώρα, θα σημειωθούν καταιγίδες και ίσως και λίγα χιόνια στα ορεινά, πάνω από τα 1500 μέτρα.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από Τρίτη – Τετάρτη.

Όσο για το Πάσχα, αν και νωρίς ακόμα «δεν φαίνεται κάτι τραγικό», είπε ο Τάσος Αρνιακός, προβλέποντας ένα «φυσιολογικό Πάσχα» με 20-22 βαθμούς.

