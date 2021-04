Life

Ρένος Χαραλαμπίδης: Η εξομολόγηση για τη γέννησή του στο “The 2night Show”

Σπάνια εξομολόγηση του ηθοποιού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική του ζωή.

Για το θαύμα της γέννησής του και το βάρος που κουβαλούσε τα πρώτα 50 χρόνια της ζωής του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, που ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Πέμπτης.

«Οι γονείς μου έκαναν προσπάθεια για παιδί από τότε που ήταν στην Γερμανία, λέγοντάς τους ότι δεν θα κάνουν ποτέ παιδί. Η μητέρα μου είπε στον πατέρα μου να χωρίσουν για αυτό το γεγονός αλλά δεν ήθελε. Ένιωθα μια αμηχανία να μιλώ για την γέννησή μου γιατί οι γονείς μου την είχαν αποδώσει σε θαύμα. Για να μην μείνει μια ταμπέλα οπισθοδρομική. Στα 50 αποφάσισα να είμαι ο εαυτός μου.

Στην Ελλάδα τους είπαν πάλι ότι δεν θα κάνουν παιδί. Η μητέρα μου δούλευε σε ένα νοσοκομείο και κάποιες οι συνάδελφοί της τής είπαν για την αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου κι ότι κάνει το θαύμα σε στείρες γυναίκες.

Πριν πάει είδε ένα όνειρο με μια μαυροφορεμένη γυναίκα μπροστά από ένα κάστρο που της έλεγε εμένα ψάχνεις έλα να με βρεις. Η μητέρα μου σκέφτηκε ότι είναι αυτή και πήγε στο μοναστήρι να κάνει ένα τάμα. Μετά από αυτό πάλι δεν έπιανε παιδί κι είχε ξεχάσει το τάμα, ώσπου άρχισε να φουσκώνει. Της είπαν ανεμογκάστρι κι όταν έδωσα σημάδια της πραγματικής μου ύπαρξης, ήταν σοκ για την ιατρική κοινωνία η γέννησή μου. Γεννήθηκα με καισαρική τομή κι η μητέρα μου πιστεύει ότι ήταν να γίνει έτσι για να έχει πάντα πάνω της μια χαρακιά και να μην λένε ότι με υιοθέτησαν».

