Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον φοιτητή που πέρασε στο Yale (βίντεο)

Ο μαθητής από τη Θεσσαλονίκη που έγινε δεκτός με υποτροφία 97% στο Yale, μιλά στο «Πρωινό» για την επιτυχία, τα όνειρά του και το πρωθυπουργικό τηλεφώνημα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο μαθητής που έγινε δεκτός στο Yale με υποτροφία 97%.

Όπως είπε, τα πανεπιστήμια στέλνουν γράμμα σε όσους δέχονται, όμως το Yale στέλνει βίντεο. «Όταν το άνοιξα κι άρχιζε να φορτώνει το βίντεο, κατάλαβα», είπε.

Ο αριστούχος αποκάλυψε μάλιστα, για πρώτη φορά, ότι του τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός για να τον συγχαρεί. «Με πήρε να με συγχαρεί, να μου πει καλή σταδιοδρομία κ ότι έχει σπουδάσει κι αυτός εκεί», είπε για το τηλεφώνημα.

Όσο για το όνειρό του, επανάλαβε ότι θέλει να γίνει μηχανικός στη Formula, σημειώνοντας ότι, ήξερε από πάντα ότι το θέλει. «Όταν είδα τη λεπτομέρεια, είπα ότι αυτό θέλω να το ζήσω», ανέφερε.

Αυτό που του έχει λείψει, είπε, είναι ο ύπνος, όχι επειδή διάβαζε, αλλά επειδή μιλούσε με τους φίλους του. Οι φίλοι του είναι αυτοί που θα του λείψουν και περισσότερο, τώρα που θα φύγει.

