Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Δένδια και ικανοποίηση για τη συζήτηση με Τσαβούσογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Μαξίμου συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό, με αφορμή την επίσκεψη του πρώτου στην Άγκυρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στις 10:30.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε αναλυτικά τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο των συνομιλιών του στην Άγκυρα.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του στον Ν. Δένδια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μια δύσκολη συζήτηση.

Όπως τόνιζαν από χθες κυβερνητικές πηγές, η στάση του Υπουργού Εξωτερικών ήταν αποτέλεσμα πλήρους συνεννόησης με τον Πρωθυπουργό.

Η στάση του Νίκου Δένδια απέναντι στον Τούρκο ομόλογό του έτυχε της αποδοχής και της αντιπολίτευσης, ενώ λίγες ώρες μετά, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε λόγο για «συνέχιση των συνομιλιών» μεταξύ των δύο χωρών, σε σχετική του ανάρτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Αλεξανδρούπολη: Έγκυος πέθανε στο νοσοκομείο

Ιντιανάπολις - πυροβολισμοί: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε γραφεία της FedEx (βίντεο)