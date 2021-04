Κόσμος

Εμβόλιο AstraZeneca: Η Μέρκελ έκανε την πρώτη δόση (εικόνες)

Tο πιστοποιητικό εμβολιασμού της Μέρκελ ανήρτησε στα social media o εκπρόσωπός της. Με εμβόλιο της AstraZeneca εμβολιάστηκε και ο Όλαφ Σολτς.

Την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19 έλαβε σήμερα η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ σε εμβολιαστικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπός της, Στέφεν Ζάιμπερτ, μέσω Twitter.

«Χαίρομαι που σήμερα έλαβα την πρώτη εμβολιαστική δόση με AstraZeneca», δήλωσε η 66χρονη κυρία Μέρκελ και ευχαρίστησε «όλους όσοι εμπλέκονται στην εκστρατεία εμβολιασμού και όλους όσοι εμβολιάζονται». Ο εμβολιασμός «είναι το κλειδί για να ξεπεράσουμε την πανδημία», πρόσθεσε η Καγκελάριος.

Ο εκπρόσωπός της ανήρτησε ακόμη το πιστοποιητικό εμβολιασμού της κυρίας Μέρκελ, με όλα τα στοιχεία του σημερινού εμβολιασμού της.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlussel, um die Pandemie zu uberwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Νωρίτερα σήμερα εμβολιάστηκε, επίσης με εμβόλιο της AstraZeneca, ο 62χρονος Αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς. «Κάθε εμβολιασμός μας φέρνει λίγο πιο κοντά στο σημείο που θα έχουμε ξεπεράσει την πανδημία. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν αυτό που τους αναλογεί και να αποτελούν παράδειγμα», δήλωσε ο κ. Σολτς με ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνόδευσε από φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.

Jede Impfung bringt uns dem Zeitpunkt naher, an dem wir die #Corona-Pandemie uberwunden haben werden. Ich bin heute mit #AstraZeneca geimpft worden. Danke an das Arzteteam der #Bundeswehr. pic.twitter.com/a5tW3tHoCE — Olaf Scholz (@OlafScholz) April 16, 2021

Εδώ και δύο εβδομάδες, έπειτα από σύσταση της Διαρκούς Επιτροπής Εμβολιασμών, το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 χορηγείται μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών.

