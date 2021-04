Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην Ηλιούπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ μας γνωρίζει μαγαζιά γνωστά στην περιοχή, έχει μια ιδιαίτερη συνάντηση με ένα συνάδελφο του και μαγειρεύει για εμάς δύο συνταγές.

Την Κυριακή 18 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει σε έναν δήμο με πολλές πλατείες. Την Ηλιούπολη!

Πρώτη του στάση το «Μάννα», ένα μαγειρείο θαύμα. Μία μάνα και μια κόρη έχουν δημιουργήσει εδώ μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με γνώμονά της το καλό μαγειρευτό φαγητό, αυτό που φτιάχνεται με αγνά υλικά και μπόλικες δόσεις αγάπης.

Στη συνέχεια, επισκέπτεται τις «Μικρές Κυκλάδες», μια πασίγνωστη ψαροταβέρνα εντός και εκτός περιχώρων Ηλιούπολης.

Η τρίτη στάση είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Δημήτρης συναντά τον Μανώλη, παλιό επαγγελματία σεφ που στράφηκε στην τεχνική της ζύμωσης. Στο δικό του εργαστήριο παρασκευάζει τουρσιά.

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του φτιάχνει: μια πράσινη σαλάτα με φαγόπυρο, λαχανικά και ψητό καλαμάρι, αλλά και εύκολα και λαχταριστά γεμιστά μπιφτέκια γαλοπούλας.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

#GeitoniesStoPiato