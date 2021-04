Κόσμος

Κούβα - Ραούλ Κάστρο: παραδίδει την ηγεσία του κόμματος

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Κάστρο επιβεβαίωσε ότι παραδίδει την ηγεσία στη νεότερη γενιά η οποία, όπως είπε, διέπεται από «πάθος και αντιιμπεριαλιστικό πνεύμα».

Εξήντα χρόνια μετά τη διακήρυξη του «σοσιαλιστικού χαρακτήρα» της κουβανικής επανάστασης από τον Φιντέλ Κάστρο, ο αδελφός του, Ραούλ Κάστρο, επιβεβαίωσε σήμερα, στην ομιλία του στο 8ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, στην Κούβα, ότι παραδίδει την ηγεσία στη «νέα γενιά».

Το συνέδριο διεξάγεται εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, κεκλεισμένων των θυρών και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες. Για τον 89χρονο Ραούλ Κάστρο, αυτό το «ιστορικό ραντεβού» θα είναι το τελευταίο του στην ηγεσία του Κόμματος τα ηνία του οποίου θα αναλάβει μια νέα γενιά, μετά τη δική του αποχώρηση. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συνέδρια, η τηλεόραση δεν είχε μεταδώσει πλάνα μέχρι αργά το πρωί. Μόνο μερικές φωτογραφίες και βίντεο ανέβηκαν, με το σταγονόμετρο, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ή σε ιστοσελίδες των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Μία από αυτές έδειχνε τους εκατοντάδες συνέδρους του PCC να χειροκροτούν, όρθιοι, τον Ραούλ Κάστρο που έμπαινε στην αίθουσα, φορώντας ως συνήθως τη στρατιωτική στολή του. Αντιθέτως, ο διάδοχός του, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, 60 ετών, φορούσε ένα απλό, λευκό πουκάμισο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν λίγο αργότερα από την τηλεόραση, ο Ραούλ Κάστρο επιβεβαίωσε ότι παραδίδει την ηγεσία στη νεότερη γενιά η οποία, όπως είπε, διέπεται από «πάθος και αντιιμπεριαλιστικό πνεύμα» αλλά ταυτόχρονα έχει και «εμπειρία δεκαετιών». «Πιστεύω θερμά στη δύναμη και την υποδειγματική φύση και κατανόηση των συμπατριωτών μου και, όσο ζω, θα είμαι έτοιμος, με τα πόδια στους αναβολείς, να υπερασπιστώ την πατρίδα, την επανάσταση και τον σοσιαλισμό», διαβεβαίωσε.

Ο Ντίας-Κανέλ, που ανέλαβε την προεδρία της χώρας το 2018, θα είναι και ο πρώτος μη στρατιωτικός που θα τεθεί επικεφαλής και του Κόμματος. Αναμένεται ότι θα εκλεγεί νέος πρώτος γραμματέας την Δευτέρα, κατά την τελευταία ημέρα του συνεδρίου. Σε ανάρτησή του στο Twitter τόνισε ότι οι «κατευθυντήριες γραμμές» δεν πρόκειται να αλλάξουν. «Το κόμμα συνιστά την εγγύηση της εθνικής ενότητας και τη σύνθεση των ιδανικών της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας των γενιών των πατριωτών που προηγήθηκαν της δικής μας και εκείνων που μας υπερασπίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια του αγώνα και της νίκης», είπε ο Χοσέ Ραμόν Ματσάδο Βεντούρα, 90 ετών, ο «υπ’ αριθμόν 2» του κόμματος, που αποχωρεί επίσης. Όπως είπε, φεύγει «πεπεισμένος ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην κληρονομιά των μαρτύρων μας και στο παράδειγμα του Φιντέλ και του Ραούλ».

Μετά τον θάνατο του Φιντέλ, το 2016, με την αποχώρηση του Ραούλ γυρίζει μια ιστορική σελίδα για το νησί και τους κατοίκους του, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει γνωρίσει άλλη ηγεσία. «Ο Ραούλ δεν θα είναι πια επικεφαλής του κόμματος όμως, αν υπάρξει πρόβλημα, ο Ραούλ θα είναι εκεί, δεν είναι νεκρός», είπε ο 84χρονος Ραμόν Μπλάντε, αγωνιστής κομμουνιστής που φορούσε μια μάσκα προστασίας από τον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, αφού απέτισε φόρο τιμής στον Φιντέλ, ο Ραούλ παρουσίασε στους συνέδρους την κεντρική έκθεση του συνεδρίου, στην οποία κατήγγειλε τον «οικονομικό πόλεμο» που διεξήγαν οι ΗΠΑ, ιδίως κατά την τετραετή προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενίσχυσε το εμπάργκο σε βάρος της Κούβας, που συνεχίζεται από το 1962. Ζήτησε ταυτόχρονα να υπάρξει διάλογος «με σεβασμό» μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ, όμως «χωρίς να αποκηρύξουμε τον σοσιαλισμό». «Επιβεβαιώνω, σε αυτό το συνέδριο του κόμματος, τη βούλησή μας να ξεκινήσουμε διάλογο, μια νέα μορφή σχέσεων με τις ΗΠΑ, χωρίς να υποκρινόμαστε ότι, για να το πετύχουμε αυτό, η Κούβα θα αποκηρύξει τις αρχές της επανάστασης και του σοσιαλισμού», τόνισε.

