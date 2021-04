Παράξενα

Το mini market ήταν... Γραφείο Έκδοσης “Διαβατηρίων”

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για πλαστογραφία εγγράφων.

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τρίτης, στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, τρεις αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, διευκόλυνση διαμονής και κατοχής διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλοι δύο συνεργοί τους (ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα της, οι ανωτέρω προέβαιναν στην κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία εγγράφων και πιστοποιητικών, τα οποία στη συνέχεια κατέθεταν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων, με τελικό σκοπό τη νομιμοποίηση αλλοδαπών.

Ως “βιτρίνα” για την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους χρησιμοποιούσαν κατάστημα mini market στην περιοχή του Ασπροπύργου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί συμφωνούσαν με τα μέλη του κυκλώματος την τιμή για την έκδοση άδειας διαμονής, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στην αντίστοιχη Υπηρεσία.

Οι τιμές για κατάρτιση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, ανέρχονταν στα 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση κατάρτισης μεμονωμένων δικαιολογητικών, οι τιμές κυμαίνονταν από 150 έως 300 ευρώ, ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού.

Το κύκλωμα είχε τη δυνατότητα να πλαστογραφεί ή να υφαρπάζει μεγάλη γκάμα δικαιολογητικών, όπως βεβαιώσεις απόδοσης Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις απογραφής Ε.Φ.Κ.Α., βεβαιώσεις Α.Μ.Κ.Α., πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις Νοσοκομείων, πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής κλπ.

Επιπρόσθετα το κύκλωμα διέθετε διαμέρισμα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, το οποίο είχε μετατρέψει σε άτυπο ξενώνα, προκειμένου να διευκολύνει τη διαμονή αλλοδαπών που στερούντο νομίμων εγγράφων παραμονής, έναντι αμοιβής που ανέρχονταν στα 150 ευρώ κατ’ άτομο μηνιαίως.

Στον ξενώνα εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι και συνελήφθησαν διότι στερούντο εγγράφων νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 διαβατήρια,

2 δελτία ταυτότητας,

9 άδειες διαμονής,

5 βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής,

14 βεβαιώσεις κρατικού νοσοκομείου,

9 βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών και

το χρηματικό ποσό των 5.345 ευρώ

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

