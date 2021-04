Life

Τι κάνεις λάθος και το παιδί σου δεν σε ακούει;

Μάθε τους 5 πιο συνηθισμένους λόγους που μπορεί να οφείλεται η ατίθαση συμπεριφορά του.

Όλοι οι γονείς έχουμε περάσει στιγμές που ζητάμε από το παιδί κάτι και αυτό απλά δεν ακούει και αρνείται να το κάνει. Μπορεί οι συνθήκες να διαφέρουν, όμως η βάση του θέματος παραμένει ίδια. Τα παιδιά πολλές φορές απλά αρνούνται τις οδηγίες που δίνει ο γονιός.

Πολλές φορές μπορεί ο λόγος να είναι προφανής, όμως υπάρχουν και φορές που δεν είναι και τόσο.

Προειδοποιείς συχνά πως θα έρθει μία τιμωρία

Ξέρουμε πως δεν θέλεις να το τιμωρήσεις, απλά να το κάνεις να ακούσει. Ωστόσο, όταν προειδοποιείς συνέχεια για επιπτώσεις που δεν έρχονται, τότε και το παιδί σταματά να τις ακούει ή να τις λαμβάνει υπόψιν.

