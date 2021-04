Life

Τι δείχνει η εμφάνισή σου για την υγεία σου

Τα 10 κρυφά σημάδια που πρέπει να προσέξεις

Μια λαμπερή και όμορφη εμφάνιση, συχνά αντανακλά και καλή υγεία αφού η σωστή λειτουργία του οργανισμού μας καθρεφτίζεται και στην εικόνα μας.

Αναγνώρισε τα σημάδια

Αν και τις περισσότερες φορές κατηγορούμε τον χρόνο και το στρες για τις ρυτίδες που «ζωγραφίζονται» στο πρόσωπό μας, τα νύχια μας που σπάνε ή τις παραπάνω τρίχες που μένουν στη βούρτσα όταν χτενίζουμε τα μαλλιά μας, στην πραγματικότητα πρόκειται για σημάδια που αξίζουν την προσοχή μας καθώς μπορεί να μας προειδοποιούν για σοβαρότερα θέματα υγείας.

