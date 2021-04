Αθλητικά

Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα: Ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό

Μόνο για το γόητρο αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες.

Το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να΄χουν εξασφαλίσει την παραμονή στη Super League και να παίζουν αποκλειστικά και μόνο για το γόητρο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διεξαχθεί ένα ανοιχτό ματς μακριά από σκοπιμότητες με καλό ρυθμό και πολλές φάσεις στο α΄ημίχρονο μπροστά και από τις δύο εστίες. Στην επανάληψη οι δύο ομάδες κατέβασαν…ταχύτητα και το ματς κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο.



Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι και με το «καλησπέρα» άνοιξαν το σκορ (1-0) με κεφαλιά του Σάντσες στο 4΄. Η θεσσαλική ομάδα συνέχισε με το πόδι κολλημένο στο…γκάζι κι είχε δύο δοκάρια με γυριστό σουτ του Περέα (6΄) και κεφαλιά του Νίνη (12΄).

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 29΄. Ο Κάστρο σούταρε από μακριά ο Κλέιμαν έδιωξε και ο επερχόμενος Λιάσος πήρε το…ριμπάουντ και με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-1).

Στο διάστημα μέχρι την λήξη του α΄ημιχρόνου και οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές για ένα δεύτερο γκολ χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ζευγαρώσουν τα τέρματά τους.

Στο β΄ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και δεν υπήρχαν πολλές αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, με τον τεχνικό του ΠΑΣ Αργύρη Γιαννίκη να μοιράζει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες (Γροσδάνης, Λώλης) χωρίς πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.



Οι καλύτερες στιγμές καταγράφηκαν στο 59΄όταν σουτ του Ντεντάκη εκτός περιοχής μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης, στο 83΄σουτ του Γροσδάνη έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 92΄ σουτ του Μπαρτόλο από καλή θέση που έφυγε άουτ.

Χωρίς προβλήματα έβγαλε το ματς ο ρέφερι Κουτσιαύτης (Άρτας). Έδειξε κίτρινη κάρτα στους Μπρένερ, Πανουργιά, Πήλιο, Μπαριέντος, Παντελάκη, Οικονομόπουλο

Οι συνθέσεις

ΒΟΛΟΣ (Μιγκέλ Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Ντεντάκης, Μήτογλου, Σάντσες, Φεράρι, Ριένστρα, Νίνης, Μπαριέντος (86΄Κιάκος), Κρητικός (82΄Μπάλλας), Ρενάτο (60΄Μπαρτόλο), Περέα.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Πήλιος, Παντελάκης, Εραμούσπε, Οικονομόπουλος, Πανουργιάς (46΄Σάλιακας), Κάστρο (69΄Ντομίνγκεθ), Λιάσος, Καρτάλης (69΄Γροσδάνης), Μπρένερ (69΄Λώλης), Παμλίδης (88΄Δούμτσης).

