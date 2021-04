Life

“Η Φάρμα”: Ο παίκτης που κέρδισε την ατομική ασυλία και οι δύο μονομάχοι

Δυνατά ξεκίνησε το επεισόδιο του Σαββάτου στη "Φάρμα". Δείτε τις εξελίξεις...

Το νέο επεισόδιο της «Φάρμας» ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές.

Αρχηγός της εβδομάδας είναι η Ειρήνη Κολλιδά, η οποία επέλεξε για υπηρέτες την Κάτια Δέδε και τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο.

Μάλιστα, η Ειρήνη διάλεξε τον πρώτο μονομάχο...

