Φωτιά σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία: Απανθρακωμένος βρέθηκε ένας άνδρας (εικόνες)

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε απανθρακωμένος, από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε διώροφη οικία επί της οδού Μικράς Ασίας, στη Νέα Ερυθραία.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το σπίτι δύο ηλικιωμένα άτομα, τα οποία αμέσως μετά διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, επειδή αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός είναι ο γιος του ζευγαριού, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε απειλήσει στο παρελθόν ότι θα έβαζε φωτιά στο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές πυροσβέστες.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε και 2 άτομα διασώθηκαν κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στη διώροφη οικία επί της οδού Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθραία, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 17, 2021

Νωρίτερα, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην οδό Ποπλίου, στο Μεταξουργείο.

Επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί σε γειτονικά κτήρια.

Από τη φωτιά, έπεσε η οροφή του κτίσματος, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

