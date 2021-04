Κόσμος

Τουρκική προπαγάνδα με μετανάστες που καταγγέλλουν επίθεση από Ελληνίδα αστυνομικό (βίντεο)

Βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ένα βίντεο με διάσωση μεταναστών από το τουρκικό Λιμενικό, ανήρτησε στα social media ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Σε αυτό υπάρχει μία μαρτυρία-καταγγελία για επίθεση που δέχθηκαν δύο αλλοδαποί από Ελληνίδα αστυνομικό σε κάποιο νησί το οποίο δεν κατονομάζεται.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι μετανάστες στο βίντεο, προσπάθησαν να περάσουν από το Τσεσμέ στην Ελλάδα και κατέληξαν σε ένα ελληνικό νησί. Εκεί, υποστηρίζουν ότι ήρθε η Αστυνομία και τους πήρε τα κινητά και τα χρήματα τους. Εν συνεχεία, λένε πως ήρθε μία γυναίκα, που τους είπε “Φύγετε”. Επειδή δεν έφευγαν, είπαν πως τους έριξε βενζίνη και τους έβαλε φωτιά.

Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο, ένας από τους μετανάστες δείχνει το πόδι του, ισχυριζόμενος ότι κάηκε από την επίθεση της αστυνομικού.

