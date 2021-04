Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη – κορονοϊός: συγκέντρωση πολιτών που αντιδρούν στα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκεντρώθηκαν στην παραλία, χωρίς να κρατούν αποστάσεις και χωρίς μάσκες προστασίας.

Αρνητές του κορονοϊού, χωρίς να κρατούν αποστάσεις και χωρίς μάσκες προστασίας, συγκεντρώθηκαν στο πλακόστρωτο της παραλίας στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα κατά της διασποράς του ιού.

Οι συγκεντρωμένοι, αντιδρούν στο lockdown και ζητούν την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις.

Μοίρασαν φυλλάδια στους περαστικούς και πέταξαν τρικάκια, με την παρουσία της Αστυνομίας να είναι αισθητή, αλλά διακριτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Πίνατ: Ο αδέσποτος σκύλος που υιοθέτησε ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Φονικό στη Μακρινίτσα: η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρα των θυμάτων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“YFSF - All Star”: όσα θα δούμε την Κυριακή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)