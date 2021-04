Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: Κοντά σε φάρμακο που εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό στο σώμα

«Είμαστε ενθουσιασμένοι», δηλώνει ο καθηγητής μοριακής μικροβιολογίας Ραλφ Βάγκνερ.

Κοντά στον εντοπισμό δραστικής ουσίας, η οποία θα εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του SARS-CoV-2 στο ανθρώπινο σώμα, θεωρούν ότι βρίσκονται οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ρέγκενσμπουργκ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι», δηλώνει ο καθηγητής μοριακής μικροβιολογίας Ραλφ Βάγκνερ.

Σύμφωνα με την Muenchner Merkur, το Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Πειραματικής Ιατρικής (ΙΤΕΜ), την νεοφυή επιχείρηση βιοτεχνολογίας «2bind» και το πανεπιστημιακό νοσομοκείο της πόλης, αναζητούν τη δραστική ουσία που θα παρέμβει στο έργο της πρωτεΐνης Ν, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την εξάπλωση του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα.

Η ερευνητική ομάδα εξετάζει εδώ και καιρό την συγκεκριμένη πρωτεΐνη, ενώ με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάζει εκατομμύρια πιθανές ουσίες και την αποτελεσματικότητά τους. «Κάποιες δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο με επιτυχία. Ελπίζουμε ότι θα λειτουργούν το ίδιο και στις κλινικές δοκιμές», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητή Γκέρνοτ Λενγκστ, ο οποίος ωστόσο διευκρίνισε ότι για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου απαιτούνται τουλάχιστον πέντε-δέκα χρόνια. «Έχει όμως νόημα να γίνει αυτή η προσπάθεια, καθώς ο ιός ήρθε για να μείνει», επισημαίνει ο ίδιος, ενώ, όπως εξηγεί, η πρωτεΐνη Ν δεν φαίνεται να αλλάζει με τις μεταλλάξεις του βασικού στελέχους.

Ήδη η προσπάθεια φέρνει κάποιες επιτυχίες, καθώς, όπως αναφέρει στην εφημερίδα ο καθηγητής μοριακής μικροβιολογίας Ραλφ Βάγκνερ, από τις δέκα πρώτες ουσίες που έφθασαν ως υποψήφιες από το εργαστήριο του καθηγητή Λενγκστ, τουλάχιστον τρεις φαίνεται να αναστέλλουν την αναπαραγωγή του ιού στην κυτταρική καλλιέργεια. «Είμαστε ενθουσιασμένοι από τη δυναμική της συνεργασίας και την πρόοδο των εργασιών και ελπίζουμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου κατά της Covid-19», δήλωσε ο κ. Βάγκνερ.

