ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Ευρωπαϊκό “εισιτήριο” για την Ένωση

Δεύτερη συνεχόμενη ένδειξη από την ΑΕΚ ότι είναι εκ των φαβορί πλέον για μια θέση στην Ευρώπη

«Άλμα Ευρώπης» πραγματοποίησε σήμερα η ΑΕΚ που επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play off. Η Ένωση πήρε τη νίκη με γκολ του Λόπες στο 85΄ και του Αλμπάνη στο 90+5΄. Είχε προηγηθεί με τον Γαλανόπουλο στο 39΄, ενώ είχε ισοφαρίσει ο Αστέρας με τον Ριέρα στο 41΄.

Σημάδια ανάκαμψης έδειξε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ήταν καλή δημιουργικά, κυκλοφόρησε γρήγορα τη μπάλα και «έφτιαξε» φάσεις τις περισσότερες από τις οποίες «καθάρισε» ο Παπαδόπουλος.

Όχι όμως και αυτή του 39΄ όταν ο Μάνταλος (σε μια από τις καλύτερες εφετινές του εμφανίσεις) πέρασε με εξαιρετική προσπάθεια τον αντίπαλό του και έβγαλε ασίστ στον Γαλανόπουλο ο οποίος άνοιξε το σκορ.

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι αυτό το γκολ ήταν ό,τι χρειαζόταν η Ένωση για να ξεμποκάρει, οι Αρκάδες ισοφάρισαν. Σε μία φάση στην οποία οι παίκτες του Ράσταβατς «έκρυψαν τη μπάλα» κα μετά από οκτώ εναλλαγές ο Αντριάν Ριέρα έφτασε απέναντι από τον Αθανασιάδη, τον οποίο κεραυνοβόλησε για το 1-1. Μόλις δύο λεπτά μετά το γκολ των γηπεδούχων...

Στο β΄ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν καλύτερα τους χώρους και δεν απειλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, έχασαν μεγάλη ευκαιρία να πάρουν προβάδισμα στο 64΄ όταν η «οβίδα» του Ματίας Ιγκλέσιας τράνταξε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Μουνάφο σκόραρε από οριακή θέση οφσάιντ.

Στο 77΄ η κεφαλιά του Μπαράλες έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη. Χωρίς να είναι τόσο καλή όσο στο α΄ ημίχρονο, η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο 85΄.

Από μπαλιά του Μάνταλου στο πίσω δοκάρι, πετάχτηκε ο Έλντερ Λόπες και με προβολή έγραψε το 2-1. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από έξοχη πάσα του Κοσίδη, ο Αλμπάνης διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Έτσι, η ΑΕΚ πέτυχε δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα μετά από τον Ιανουάριο και απέκτησε προβάδισμα για τη μάχη της τετράδας καθώς βρισκεται πλέον πέντε βαθμούς μπροστά από τον 5ο Παναθηναϊκό.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Βασιλαντωνόπουλος, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Κρίστιτσιτς (84΄ Κοσίδης), Γαλανόπουλος (63΄ Σιμάνσκι), Μάνταλος, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (53΄ Αλμπάνης), Ολιβέιρα

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Σουάρες, Καστάνο (88΄ Χριστόπουλος), 'Αλβαρες, Μουνάφο, Βαλιέντε (88΄ Αλί Μπαμπά), Τιλίκα (88΄ Κρέσπι), Ριέρα (76΄ Γκόμες), Σίτο (61΄ Ιγκλέσιας), Μπαράλες

