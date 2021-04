Κοινωνία

Καιρός: Η πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού για το Πάσχα (βίντεο)

Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Η πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.

Σοβαρή μεταβολή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός, το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σττα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα βόρεια πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονπίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ, διώχνοντας την σκόνη ανατολικότερα.

Βελτίωση αναμένεται από την Τετάρτη.

Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα

Ο Τάσος Αρνιακός τόνισε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι την Κυριακή των Βαΐων θα συνεχιστεί αυτή η αστάθεια του καιρού, τονίζοντας ωστόσο ότι όπως όλα δείχνουν, το Πάσχα ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά καλός.

