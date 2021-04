Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - εμβόλιο: τι ισχύει για τις έγκυες και τον θηλασμό

Τι δείχνουν οι νέες έρευνες για τον εμβολιασμό των εγκύων. Ασφαλής ή όχι για τον θηλασμό;

Στον εμβολιασμό των εγκύων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών.

Η κ. Θεοδωρίδου τόνισε ότι ενώ αρχικά το εμβόλιο του κορονοϊού ήταν απαγορευτικό για τις έγκυες, στη δεύτερη φάση διαπιστώθηκε ότι μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις όταν η έγκυος διατρέχει αυξημένο κίνδυνο από κορονοϊό.

Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία, δεν εντοπίζεται κανένα σήμα κινδύνου από τους εμβολιασμούς των εγκύων. Τόνισε ότι τα εμβόλια που δεν περιέχουν κανέναν ζωντανό οργανισμό μπορούν να γίνονται στις εγκύους, χωρίς μάλιστα κανένα τεστ προηγουμένως.

"Ο θηλασμός επίσης είναι ασφαλής" πρόσθεσε η κα Θεοδωρίδου.

