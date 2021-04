Κοινωνία

Καιρός: πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός. Πότε αναμένονται βροχές και πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός, το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σήμερα αναμένεται αστάθεια, καθώς στις περισσότερες περιοχές ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει. Θα φθάσουμε σήμερα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα και τους 20 με 21 βαθμούς στα κεντρικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα έρθει τις επόμενες ημέρες και κυρίως από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, όταν ο υδράργυρος θα αρχίσει να φθάνει τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ μπορεί να ξεπεράσει τους 26 βαθμούς προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας.

Το Σάββατο του Λαζάρου θα είναι βροχερός ο καιρός, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά από την Κυριακή των Βαΐων και μετά ο καιρός βελτιώνεται με μεγάλη ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

