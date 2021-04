Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια των εισφορών για το Μάρτιο

Πότε λήγει η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Μαρτίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

