Κορονοϊός - Πύργος: έπαθε εγκεφαλικό μετά τον εμβολιασμό της

Την περίπτωση της 60χρονης εξετάζουν οι υγειονομικές Αρχές, αφού λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού έπαθε εγκεφαλικό.

Το αν υπάρχει συσχέτιση της εγκεφαλικής αιμορραγίας που υπέστη 60χρονη γυναίκα με τον εμβολιασμό της, που είχε προηγηθεί εξετάζουν οι υγειονομικές Αρχές.

Η γυναίκα έκανε το εμβόλια της AstraZeneca στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου στις 8 Απριλίου και στις 15 του ίδιου μήνα πήγε επέστρεψε στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία.

Η 60χρονη διακομίστηκε άμεσα στη νευρολογική κλινική του Άγιου Ανδρέα, στην Πάτρα, αφού η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή.

να πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, που ερευνάται αν είναι παρενέργεια του σκευάσματος της AstraZeneca, έγινε γνωστό και στην Ηλεία.

Χθες ο ΕΟΦ είχε επικοινωνία με το Νοσοκομείο Πύργου, ζητώντας το ιστορικό της γυναίκας, στα πλαίσια της καθιερωμένης έρευνας τυχόν παρενεργειών μετά τον εμβολιασμό ατόμων.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με το εμβόλιο της AstraZeneca, για το οποίο έχουν παρατηρηθεί θρομβώσεις ως παρενέργειες. Ο ΕΟΦ, ωστόσο, εξετάζει όλες τις παραμέτρους.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται και ο θάνατος 60χρονης από την Αττική,μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca.

