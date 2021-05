Life

Νικ Κέιβ: Συμβουλές αντιμετώπισης της αυτοαμφισβήτησης

Ο Αυστραλός τραγουδιστής καλεί τους θαυμαστές του να υποβάλουν ερωτήσεις και τους απαντά με επιστολές.

Ο Νικ Κέιβ έδωσε συμβουλές στους θαυμαστές του σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αυτοαμφισβήτησης σε μια νέα επιστολή στην ιστοσελίδα «Red Hand Files».

Απαντώντας σε επιστολή που έλαβε από θαυμαστή, ο οποίος τον ρωτά «εάν υπέφερε ποτέ από αυτοαμφισβήτηση», ο Αυστραλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός τονίζει: «Η απάντηση είναι ναι, πολύ».

«Η αυτοαμφισβήτησή μου τείνει να εκδηλώνεται με ξαφνικές, εξάρσεις ντροπής και συνήθως εμφανίζεται μαζί με μια απώλεια παιχνιδιάρικης διάθεσης ή χιούμορ - ή μάλλον, όταν αρχίζω να παίρνω τον εαυτό μου, και μάλιστα τη ζωή, πολύ σοβαρά» αναφέρει ο Νικ Κέιβ.

«Φαίνεται να εμφανίζεται ως απάντηση - αντίδραση στη δική μου αίσθηση υπεροψίας. Η αυτοαμφισβήτηση είναι κοινή για όλους μας, υποψιάζομαι, και άβολη και δυσάρεστη όπως είναι, σε ένα συγκεκριμένο βαθμό μπορεί να είναι η πιο αληθινή δύναμη που μας προσδίδει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, μας κρατά ταπεινούς, ευάλωτους, ανοιχτόμυαλους και συνδεδεμένους με τον κόσμο. Αλλά, φυσικά, πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση και να μην αφήνουμε την αυτοαμφισβήτηση μας να γίνεται ψυχαναγκαστική - να μας φυλακίζει, να μας κλείνει και να μας κάνει ανίκανους να κινηθούμε προς τα εμπρός» τονίζει ο μουσικός, στιχουργός, συγγραφέας και τραγουδιστής των «Nick Cave and the Bad Seeds»

«Σε αυτές τις στιγμές, αξίζει να θυμόμαστε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι αστείος -όπως μπορούμε- και να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ σοβαρά» αναφέρει.

Ο Νικ Κέιβ στην ιστοσελίδα The Red Hand Files καλεί τους θαυμαστές του να υποβάλουν ερωτήσεις ή να καταθέσουν σχόλια, παρατηρήσεις ή εμπνεύσεις και τους απαντά με επιστολές.

