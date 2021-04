Life

Τέιλορ Σουίφτ: Άνδρας επιχείρησε να εισβάλει στο διαμέρισμα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν η διάσημη ερμηνεύτρια, την ώρα του περιστατικού.

Ένας άνδρας συνελήφθη πριν μερικές ημέρες, αφότου επιχείρησε να εισβάλει στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι συνέλαβε και άσκησε δίωξη για διάρρηξη σε βάρος ενός 52χρονου άνδρα, τον οποίο αναγνώρισε ως τον Χανκς Τζόνσον, αφότου κλήθηκε στην κατοικία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στο νότιο Μανχάταν, λίγο μετά τις 20.30 τοπική ώρα.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν η διάσημη ερμηνεύτρια, την ώρα του περιστατικού.

Η 31χρονη Τέιλορ Σουίφτ, που πρόσφατα έγινε, με το άλμπουμ της "Folklore", η πρώτη καλλιτέχνιδα, η οποία βραβεύτηκε τρεις φορές με το Γκράμι για το άλμπουμ της χρονιάς, έχει βρεθεί αντιμέτωπη αρκετές φορές με ενοχλητικούς θαυμαστές.

Τον Ιούλιο του 2019, ένας άνδρας ηλικίας 32 ετών είχε συλληφθεί έχοντας μαζί του «εργαλεία διάρρηξης», μπροστά από μια κατοικία της τραγουδίστριας σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στο Ρόουντ Άιλαντ, στη βορειοανατολική Νέα Υόρκη.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2019, ένας άλλος άνδρας είχε συλληφθεί, για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, μπροστά από το διαμέρισμά της στο Μανχάταν.

Ο Ρότζερ Αλβαράντο, όπως ονομαζόταν και στον οποίο είχε απαγορευτεί να πλησιάζει το διαμέρισμά της, είχε σπάσει τότε το παράθυρο για να μπορέσει να εισέλθει στο λοφτ της, απουσία της τραγουδίστριας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο Pfizer: Αίτηση στον ΕΜΑ για επέκταση και σε παιδιά 12-15 ετών

Παιδικά ατυχήματα: πού συμβαίνουν, τι να προσέξετε

“Ήλιος” - Νέα επεισόδια: εξομολογήσεις, καταγγελίες και εκβιασμοί (εικόνες)