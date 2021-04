Κοινωνία

Self test – Κόπτσης στον ΑΝΤ1: υποχρεωτικά και στους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου (βίντεο)

Ο ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρθηκε και στη διαδικασία με τα self test για τους μαθητές Λυκείου, όπου μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί περίπου 2.000 κρούσματα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξης Κόπτσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στα self test που γίνονται στους μαθητές του Λυκείου, από τα οποία έχουν προκύψει περίπου 2.000 κρούσματα και έχουν κλείσει 160 σχολεία.

Σύμφωνα με τον κ. Κόπτση, το ποσοστό των μαθητών που έχουν βρεθεί θετικοί είναι 0,1% και έχουν κλείσει το 0,7% των τμημάτων και το 0,9% των σχολείων.

Σύμφωνα με τον κ. Κόπτση η διαδικασία κρίνεται άκρως επιτυχημένη και χάρη σε αυτήν περιορίστηκε η μετάδοση του κορονοϊού στα σχολεία.

Όπως είπε ο ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, τα self test θα είναι υποχρεωτικά και στους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία μετά το Πάσχα.

Τέλος ο κ. Παυλάκης, είπε ότι πολύ σύντομα, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις σχετικά με την παράταση του σχολικού έτους και τις εξετάσεις.