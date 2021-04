Πολιτική

Νέα Δημοκρατία για 21η Απριλίου: υπόμνηση των δεινών του ακραίου διχασμού

Τι αναφέρει η Νέα Δημοκρατία για την περίοδο της 7ετίας και ποιο μήνυμα στέλνει στα υπόλοιπα κόμματα.

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, για την επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών, αναφέρεται «Η 21η Απριλίου είναι η μαύρη επέτειος ενός καθεστώτος που προκάλεσε πληγές και τραγωδίες. Η Χούντα καταπάτησε τα δημοκρατικά δικαιώματα, βασάνισε και δολοφόνησε πολίτες για τις απόψεις τους, ανέκοψε την πρόοδο της χώρας και, βέβαια, προκάλεσε τον ακρωτηριασμό της Κύπρου».

«Το πραξικόπημα των συνταγματαρχών είναι μια διαρκής υπόμνηση των δεινών που μπορεί να φέρει ο ακραίος διχασμός που θρέφεται από τον λαϊκισμό και την έλλειψη στοιχειώδους συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. 54 χρόνια μετά, η προστασία και η διαρκής ενδυνάμωση της Δημοκρατίας παραμένει υπόθεση όλων μας. Κάθε μέρα, οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το «ποτέ ξανά» από σύνθημα, πραγματικότητα», αναφέρει το κόμμα της συμπολίτευσης.

Μηνύματα για την σημερινή επέτειο έστειλαν νωρίτερα τόσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και άλλα κόμματα.

