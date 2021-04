Πολιτική

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: η Δημοκρατία εδραιώνεται και διευρύνεται

Τι αναφέρει στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο του πραξικοπήματος.

Σε ανάρτηση του στο twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών, την 21η Απριλίου 1967, αναφέρει:

«Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, η Δημοκρατία εδραιώνεται και διευρύνεται. Και, στον δρόμο της Ευρώπης, η Ελλάδα αλλάζει, προοδεύει, εκσυγχρονίζεται. Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά, θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε».

Μηνύματα για την επέτειο έστειλαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και τα κόμματα.

Η Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για ημέρα «υπόμνησης των δεινών του ακραίου διχασμού», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός.

