Lockdown - Πάσχα: τα μέτρα για μετακινήσεις, Λειτουργίες και μαζώξεις

Το ωράριο των Εκκλησιών την Μεγάλη Εβδομάδα και ο αριθμός των πιστών. Πώς θα γίνει ο Επιτάφιος.

Το Πάσχα φέτος θα είναι καλύτερο από πέρσι καθώς θα μπορέσουμε να πάμε Εκκλησία για τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και το Χριστός Ανέστη.

Ωστόσο, ειδικά θα είναι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στις Εκκλησίες για τους πιστούς, αφού θα πρέπει να φορούν διπλή μάσκα και να κρατούν αποστάσεις, ενώ και ανήμερα το Πάσχα δεν θα μπορούν να συγκεντρωθούν πάνω από δύο οικογένειες στον ίδιο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας το απόγευμα της Τετάρτης, με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής των επιστημόνων για το επόμενο διάστημα θα ισχύουν τα εξής:

Σχετικά με τον αριθμό ατόμων στους ιερούς ναούς κατά την διάρκεια των κΑολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα , θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25m2 με τα υγειονομικά μέτρα, που ήδη ισχύουν (επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών τήρηση απόστασης 10m2 μεταξύ των πιστών, τήρηση των κανόνων υγιεινής και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα , χρήση διπλής μάσκας για τους πιστούς τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.

Σχετικά με την εφαρμογή testing κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας κ αι του Πάσχα , εφαρμογή υποχρεωτικού τεστ σε ιερείς , νεωκόρους , ιεροψάλτες και στο λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού.

κατά τις ακολουθίες της αι του , εφαρμογή υποχρεωτικού τεστ σε , , και στο λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού. Σχετικά με τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής α) η περιφορά του Επιταφίου μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, β) το προσκύνημα του Επιταφίου εκτός του ναού, και γ) τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας και γενικότερα ένταση στην εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων και επιτήρηση αυτών προς αποφυγή του συγχρωτισμού.

Σχετικά με το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορία ς (curfew), περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 22:00 για την Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα του Πάσχα λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών των λειτουργιών κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα στις 21:00, ενώ από τις 3 Μαΐου (Δευτέρα του Πάσχα) ο περιορισμός κυκλοφορίας ισχύει από τις 23:00

Σχετικά με την Κυριακή του Πάσχα,κατ' εξαίρεση δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών με ανώτατο αριθμό των 9 ατόμων, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες και πάντως έως 12 άτομα. Συνίσταται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε έχουν όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.





Επαναλειτουργία των χώρων εστίασης (εστιατόρια και καφετέριες), από 3 Μαΐου 2021, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με υποχρεωτικό self-test δύο φορές την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, οι υπερτοπικές διαπεριφερειακές μετακινήσεις των πολιτών, θα επιτραπούν από τις 15 Μαΐου 2021.





