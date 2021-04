Οικονομία

ΗΠΑ: σύσταση για αποφυγή των ταξιδιών στη χώρα μας

Στην «κόκκινη λίστα» και η Ελλάδα λόγω της πανδημίας. Τι δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην μετατόπιση της Ελλάδας από την κατηγορία 3 (σύσταση για επανεξέταση του ταξιδιού) στην κατηγορία 4 (σύσταση για αποφυγή του ταξιδιού) προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ταξιδιωτικών οδηγιών του. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να επικαιροποιήσει τις ταξιδιωτικές του οδηγίες και πρόσθεσε περίπου 100 χώρες στο «Επίπεδο 4» ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επιστημονικές συστάσεις του Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC).

Σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την ένταξη της Ελλάδας στην κατηγορία 4, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες, οι περισσότερες χώρες βρίσκονται στην κατηγορία 3 ή στην κατηγορία 4. Όπως εξήγησε, «η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κάθε χώρα βασίζεται στην τρέχουσα εκτίμηση των συνθηκών εντός της χώρας, η οποία μπορεί να αλλάζει συχνά λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης φύσης της απειλής και των στρατηγικών που έχουν υιοθετήσει οι χώρες. Η πανδημία ενέχει άνευ προηγουμένου κινδύνους και οι συμβουλές μας λαμβάνουν υπόψη τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την COVID-19».

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών. «Εξετάζουμε τακτικά τις συνθήκες ασφάλειας σε προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και θα επικαιροποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους προορισμούς όταν αυτό κρίνεται κατάλληλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανακοίνωση του είχε προαναγγείλει ότι η αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των χωρών που θα βρεθούν στην κατηγορία 4, υπολογίζοντας ότι θα υπάρξει σύσταση για αποφυγή ταξιδιών στο 80% των χωρών παγκοσμίως.