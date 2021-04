Αθλητικά

Η Σάκκαρη “λύγισε” κόντρα στην Κβίτοβα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «πάλεψε» με όλες τις δυνάμεις της κόντρα στην πολύπειρο αντίπαλο της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, δυσκόλεψε πολύ την Πέτρα Κβίτοβα, αλλά στο τέλος μίλησε η εμπειρία της Τσέχας.

Η Κβίτοβα επιβλήθηκε με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-3) της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, ύστερα από έναν αγώνα που διήρκεσε δυόμιση ώρες και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Grand Prix Porsche Open της Στουτγάρδης.

Απέναντι στην κάτοχο του τίτλου (από το 2019) η Σάκκαρη προσπάθησε πάρα πολύ, έβγαλε μεγάλες φάσεις και πήρε απίθανους πόντους, για να χάσει στις λεπτομέρειες έναν από τους καλύτερους -βάσει ποιότητας κι εξέλιξης- αγώνα της διοργάνωσης, κι αφού ανάγκασε τη διάσημη αντίπαλό της να καταθέσει ό,τι καλύτερο είχε για να φτάσει στη νίκη.

Η Κβίτοβα κράτησε τον έλεγχο στο πρώτο σετ, το οποίο και κατάκτησε με 6-3, αλλά έκτοτε το παιχνίδι πήρε... φωτιά. Η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, αλλά η Τσέχα εξάλειψε το μπρέικ που είχε δεχθεί, μειώνοντας στο σετ (3-4).

Το επόμενο γκέιμ ήταν και το καλύτερο στο παιχνίδι για την Ελληνίδα. Η Σάκκαρη έφτασε οκτώ φορές σε μπρέικ πόιντ και τελικά το πέτυχε, για να κάνει το 5-3 και να φτάσει στην ισοφάριση (6-3).

Με το σκορ ισόπαλο και την Κβίτοβα να πιέζει στο σερβίς της αντιπάλου της ήρθε το 3-1 στην αρχή του τελευταίου σετ, όμως η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 3-3, για να φτάσουμε στο κομβικό έβδομο γκέιμ.

Εκεί η Κβίτοβα «έσπασε» με τιτάνια προσπάθεια το σερβίς της Ελληνίδας και πήρε προβάδισμα (4-3), για να κατακτήσει ύστερα τα επόμενα δύο γκέιμ και μαζί τη νίκη.

Αντίπαλός της στο γ΄ γύρο του τουρνουά θα είναι η νικήτρια ενός άλλου ντέρμπι, ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) και την Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία).

