Κοινωνία

Ο καιρός το Πάσχα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα και ανήμερα το Πάσχα. Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά βαθμιαία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σιγά σιγά αναμένεται νέα επίθεση της σκόνης από τα νότια, λόγω των νοτιάδων που θα φθάσουν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ.

Το Σάββατο του Λαζάρου θα είναι βροχερό, αλλά την Κυριακή των Βαΐων ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σταδιακά και θα φθάσει τη Μεγάλη Παρασκευή έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή του Πάσχα θα είναι καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.