Κορονοϊός - ρεμδεσιβίρη: ασφαλής και αποτελεσματική στα παιδιά που νοσούν βαριά

Αισιόδοξα μηνύματα από τη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει έως τώρα σε παιδιά με σοβαρή λοίμωξη από Covid-19.

Το αντι-ιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη κατά του κορονοϊού φαίνεται να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στα παιδιά με βαριά Covid-19 όσο είναι και στους ενήλικες, σύμφωνα με μία αμερικανική μελέτη, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει έως τώρα σε παιδιά με σοβαρή λοίμωξη.

Το remdesivir, που παράγεται από την εταιρεία Gilead Sciences και πωλείται με την εμπορική ονομασία Veklury, μειώνει τον χρόνο νοσηλείας των ενηλίκων ασθενών με Covid-19 και ακόμη δεν είναι εγκεκριμένο για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Πέρυσι το Μάρτιο η φαρμακευτική εταιρεία άρχισε να δέχεται αιτήματα γιατρών από όλον τον κόσμο για κατ' εξαίρεση χρήση του φαρμάκου σε παιδιά που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω Covid-19. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό «Pediatrics» της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, έγινε σε 77 τέτοια παιδιά, με μέση ηλικία 14 ετών, τα οποία νοσηλεύονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία.

Η μελέτη έδειξε ότι η ρεμδεσιβίρη έγινε καλά ανεκτή από τα παιδιά, με σχετικά λίγες περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών (στο 16% των ασθενών), οι περισσότερες εκ των οποίων σχετίζονταν όχι με το φάρμακο αλλά με την ίδια την Covid-19 και με τα υποκείμενα νοσήματα των παιδιών.

Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την έναρξη της δεκαήμερης θεραπείας, το 88% των παιδιών είχαν μειωμένη -πλέον- ανάγκη για οξυγόνο, το 83% είχαν ανακάμψει και το 73% τελικά είχαν πάρει εξιτήριο. Μεταξύ όσων είχαν χρειαστεί διασωλήνωση, το 90% είχαν αποσωληνωθεί, το 80% είχαν ανακάμψει και το 67% είχαν βγει από το νοσοκομείο μέσα στο διάστημα των 28 ημερών από την αρχή της θεραπείας.

Μία δεύτερη τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη κλινική δοκιμή σε παιδιά βρίσκεται σε εξέλιξη για να επιβεβαιώσει τα οφέλη του φαρμάκου.

