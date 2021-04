Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: απρόσμενες εξελίξεις την Πέμπτη (βίντεο)

Ποιους προειδοποιεί η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για καλό ή για… κακό και τι πρέπει να προσέξουν.

Για μια ημέρα με απρόσμενες εξελίξεις στον ερωτικό και τον οικονομικό τομέα, λόγω της συνάντησης του Ουρανού με την Αφροδίτη, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, όλα είναι ανοιχτά για σήμερα, από το να κερδίσει κάποιος το λαχείο μέχρι να χάσει το πορτοφόλι του ή να βρει έναν μεγάλο έρωτα, αλλά ακόμη και ένα ζευγάρι να καυγαδίσει σημαντικά.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για κάθε ζώδιο:

