Πολιτική

Λαγός: στην τελική ευθεία για την άρση της ασυλίας του

Σήμερα αναμένεται το «πράσινο φως» από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής. Πότε θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Της Μαρίας Αρώνη

Την άρση της ασυλίας του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγού αναμένεται να αποφασίσει σήμερα η αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέλη της επιτροπής νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν σήμερα το πρωί για το θέμα της ασυλίας του Γιάννη Λαγού, βάσει της έκθεσης που παρουσίασε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Μαρί Τουσάν, η οποία έχει αναλάβει εισηγήτρια της υπόθεσης.

Ωστόσο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αναμένεται να γίνουν γνωστά πριν από το απόγευμα. Τα μέλη της επιτροπής νομικών θεμάτων αναμένεται να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας του καταδικασθέντος σε 13 χρόνια και 8 μήνες κάθειρξη Γιάννη Λαγού, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση μιας πολύμηνης διαδικασίας. Την ερχόμενη εβδομάδα το θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, που είναι και το τελικό στάδιο της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του Γιάννη Λαγού.