Euro 2020: “Κερδίζει” αγώνες το Wembley

Σαφάρι αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, μετά την ακύρωση της διεξαγωγής αγώνων σε πολλές από τις αρχικά ορισθείσες πόλεις

Με το Μπιλμπάο να έχει και επισήμως τεθεί εκτός διεξαγωγής του Euro 2020 και το Δουβλίνο να βρίσκεται προ των πυλών για να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, η UEFA βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να μην αφεθούν στον αέρα ορισμένα παιχνίδια.

Η πρώτη, λοιπόν, εξ’ αυτών φαίνεται να είναι η παραχώρηση επιπλέον αγώνων στην Αγγλία και το στάδιο Wembley του Λονδίνου. Σύμφωνα, με βρετανικά δημοσιεύματα, η UEFA, θέλοντας να επιβραβεύσει τον CEO της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA), Μαρκ Μπούλινγκαμ, για την έντονη δραστηριοποίηση του σε ό,τι αφορά τη διάλυση της European Super League (μιας και οι Big 6 της Αγγλίας ήταν οι πρώτοι που αποχώρησαν από τη διοργάνωση) αναμένεται να ανακοινώσει τη διεξαγωγή περισσότερων αγώνων του Euro στο εθνικό στάδιο της Αγγλίας.

Βέβαια, επειδή, μεταξύ των διοργανωτριών χωρών, το Λονδίνο πρόκειται να φιλοξενήσει τους περισσότερους αγώνες (τους 3 εντός έδρας αγώνες της Αγγλίας στη φάση των ομίλων, 1 αγώνα για τη φάση των 16, τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό), δεν θα διεξαχθούν, κατά πάσα πιθανότητα, όλοι οι εναπομείναντες αγώνες στο Wembley. Άλλωστε, υπάρχουν κι άλλες χώρες, όπως η Ρωσία και το Ισραήλ, που έχουν δηλώσει διατεθειμένες να φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης, ενώ, μάλιστα, έχουν εγγυηθεί και την είσοδο φιλάθλων στα γήπεδα.

