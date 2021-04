Life

Σερ: Η συγκινητική έκπληξη σε θαυμάστρια της που πάσχει από Αλτσχάιμερ

Η Έρικα Στάινερ με ανάρτησή της στο Twitter κοινοποίησε βίντεο στο TikTok, μαζί με τη μητέρα της που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ Δείτε το βίντεο.

Η Σερ έκανε μία γλυκιά έκπληξη σε μία από τις φανατικότερες θαυμάστριές της.

Η Έρικα Στάινερ με ανάρτησή της στο Twitter κοινοποίησε βίντεο στο TikTok, μαζί με τη μητέρα της που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ και είναι από τις φανατικότερες θαυμάστριες της Σερ.

Στο βίντεο η Στάινερ και η μητέρα της λαμβάνουν μία κλήση – έκπληξη στο FaceTime από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η μητέρα της Στάινερ αντιλαμβάνεται ποια είναι στην άλλη πλευρά της κλήσης. Η Σερ στο FaceTime.

«Σ’ αγαπώ» λέει με συγκίνηση η γυναίκα στη Σερ και ξεσπά σε δάκρυα.

«Δεν μπορώ να το κάνω αυτό» προσθέτει. «Είναι τόσο σπουδαίο».

Σε tweets που ακολούθησαν η Στάινερ παραδέχεται ότι συγκλονίστηκε, όταν η μητέρα της είχε «ολόκληρη συζήτηση διάρκειας δέκα λεπτών».

Η συνομιλία ολόκληρη, χωρίς επεξεργασία, είναι αναρτημένη στο YouTube.

